Andorra Turisme ha confirmat aquest matí l’aposta pel Cirque de Soleil, que tornarà enguany i al 2021 amb un nou espectacle que encara s’ha de definir. L’acord per dos anys està condicionat al fet que hi hagi una localització i Andorra Turisme i el Comú d’Andorra la Vella ja l’han trobat. A falta de qüestions administratives que s’haurien de resoldre en els propers dies, la nova ubicació serà l’aparcament Valira, a tocar de la Dama de Gel, i el del centre comercial Illa Carlemany. Una altra novetat serà que augmenten les sessions i passen de 22 a 26, entre el 28 de juny i el 26 de juliol, incrementant així el pressupost en 110.000 euros. “És una negociació que no es pot solucionar ni en dos dies ni en dos setmanes. Hem arribat pràcticament a un punt que estem molt contents, perquè podem dur més espectacles per menys. Cada vegada se senten molt més còmodes negociant amb nosaltres”, detalla Betim Budzaku, director general d’Andorra Turisme.



El cost total de portar el Cirque ascendeix a 2, 7 milions d’euros, però es compta amb atreure més visitants amb l’augment de les sessions, segons les xifres d’ocupació de l’any passat, que van arribar al 97%. Des del 2013, més de 650.000 persones han vist les representacions. “Si estàvem calculant amb 22 edicions un retorn de 21,84 milions d’euros (el 2019), automàticament, amb 26 edicions, el retorn que tindrem serà més alt. És una inversió amb un retorn de persones que automàticament es converteixen en diners, perquè gasten aquí”, assegura Budzaku.

El procés per reservar entrades s’iniciarà a l’abril i Andorra Turisme no preveu augmentar-ne el preu. El sector turístic disposarà de paquets per posar a la venda. Sobre el fet de no signar un contracte per més anys, Budzaku ha assegurat que sense tenir una localització fixa no es pot anar més enllà i la ministra de Turisme ha reiterat que el Govern treballa per disposar d’un edifici multifuncional.