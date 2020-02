El CineClub de la Seu ha organitzat un parell de minicicles per aquest 2020: un dedicat al Fellini amb motiu del centenari del seu naixement, i un dedicat a l’exposició d’aquest estiu a càrrec dels artistes locals amb motiu del 50è aniversari del cineclub, My favourite Movies, en què cadascun d’ells va seleccionar un film important a la seva vida i hi va dedicar una pintura. Les pel·lícules seleccionades pel primer trimestre d’aquests minicicles són, per una banda I Vitelloni (Los inútiles), del Fellini, i El Fotógrafo del pánico (Peeping Tom), del Michael Powell, de My favourite Movies.

Apart dels minicicles citats, cada trimestre es programen un parell de pel·lícules seleccionades per la Filmoteca de Catalunya, dins del programa d’expansió territorial d’aquesta anomenat FilmoXarxa, que ja coneixeu els habituals a les sessions. Per aquest trimestre s’han triat Helen(el passat dijous), producció angloirlandesa de la Christine Molloy, i Essential Killing, del polonès Jerzy Skolimowski.

I finalment, s’inclouen tres films, dos d’ells acabats de sortir del forn, com són Les Resilients, de la Cristina Madrid, interessantíssim documental que es fa en col·laboració amb la secció de cultura de l’Ateneu, i la sorpresa deltour delFestival Americana de Barcelona(festival de cinema independent nord-americà de Barcelona) d’enguany, que després de la gran sessió de l’any passat (Leave no Trace, de la Debra Granik) s’ha decidit repetir l’experiència. Finalment, com a film actual es projectarà la italiana Lazaro felice (2018), de la brillant realitzadora Alice Rohrwacher, amb varis premis i nominacions a multitud de festivals internacionals.