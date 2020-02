Durant el pròxim mes de febrer, l’alumnat de 4t curs d’ESO de l’Institut La Valira de la Seu d’Urgell portarà a terme la fase de servei del nou projecte de servei comunitari ‘En veu altra. Parlem de salut mental’.



Els nois i noies participaran durant 10 hores en alguns d’aquests projectes de servei: taller de restauració (servei prelaboral); taller d’elaboració de falques radiofòniques (club social El Picot); taller d’elaboració d’una campanya se sensibilització anti-estigma.

Prèviament, els i les alumnes han participat en una fase d’aprenentatge d’una durada de 10 hores que ha consistit en tallers de salut, contacte amb entitats, anàlisi crítica i disseny i avaluació de campanyes de sensibilització. Els tallers, facilitats per les entitats impulsores i per professorat de l’Institut la Valira, han tingut lloc entre els mesos d’octubre i desembre de 2019.

‘En veu altra. Parlem de salut mental’ és un projecte impulsat i coordinat en xarxa per diversos serveis i entitats de salut mental de la comarca (Intress: club social El Picot i servei prelaboral, CSMIJ-Sant Joan de Déu Terres de Lleida, CSMA-Gestió de Serveis Sanitaris) i l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, que té com a objectiu desenvolupar projectes de sensibilització anti-estigma i contra la discriminació per raons de salut mental.

Per desenvolupar el projecte, les entitats impulsores han signat un acord de col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, promotor del Servei Comunitari per facilitar que els estudiants de secundària obligatòria, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements al servei de la comunitat.