Comunicacions, noves tecnologies, canvi climàtic i col·laboracions en l’àmbit sanitari, són les prioritats del pròxim període del programa Poctefa de cooperació transfronterera de la Unió Europea. Un període en què Andorra, per primer cop, podrà liderar projectes.

L’actual període del programa operatiu Poctefa, del 2014 al 2020, ha estat tot un èxit. Finançat amb 200 milions d’euros per la Unió Europea, cada cop hi ha hagut més participació d’entitats públiques i privades andorranes.

Consolidat en aquest marc de col·laboració transfronterera, l’Estat afronta el nou període, del 2021 al 2027, amb noves perspectives. Andorra podrà, per primera vegada, capitanejar projectes que siguin del seu interès, és a dir, lluitarà perquè arribin recursos econòmics al territori del Pirineu en el pròxim Poctefa, que tindrà com a grans eixos les comunicacions i els accessos, la recerca i la innovació, el canvi climàtic i els temes relacionats amb la salut. I és que Brussel·les vol prioritzar que els diners destinats al programa incideixin directament sobre la població.

Arribaran, doncs, recursos en l’àmbit sanitari i també tindrà continuïtat al Poctefa garantir les comunicacions per carretera. Això significa finançament per a actuacions preventives destinades a evitar, per exemple, esllavissades i allaus com les que ocasionalment obliguen a tallar els accessos al país.

Prendran molta més rellevància en els pròxims projectes aspectes com ara els hidrològics o les riuades. A través dels programes de cooperació, Andorra podrà participar en estudis per intentar minimitzar aquests riscos naturals.