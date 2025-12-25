El Christmas pudding: la tradició anglesa plena d’història

El Christmas pudding és un dels dolços més emblemàtics de la cuina tradicional anglesa, especialment durant la celebració de Nadal. Amb una història que es remunta a segles enrere, aquestes postres denses i saboroses són una barreja de cultura, tradició i sabor que encara avui en dia es manté viu a moltes llars del Regne Unit. El Christmas pudding és un pastís dens fet a base de fruits secs, espècies, i una barreja de farina, sucre i greix, generalment saïm o mantega. La seva textura és humida i es caracteritza pel seu sabor intens, enriquit amb licors com el brandi o el rom. A diferència d’altres postres, el Christmas pudding es cuina al vapor durant hores, cosa que li dona una consistència particular i li permet conservar-se durant llargs períodes de temps.
La preparació del Christmas pudding està envoltada de tradicions. Una de les més conegudes és l'”Stir-Up Sunday”, el diumenge abans de l’Advent, quan les famílies es reuneixen per a preparar el pudding. Cada membre de la família remena la barreja i demana un desig. Sovint, s’hi amaguen monedes o petits objectes com a símbols de bona sort per a qui els trobi en tallar el pastís.
També es diu que la recepta tradicional del Christmas pudding ha de contenir tretze ingredients, que representen Jesucrist i els dotze apòstols, donant un significat espiritual a aquest dolç de Nadal. El Christmas pudding és un element destacat a la casa reial anglesa. La família reial segueix la tradició de preparar aquestes postres cada Nadal, i sovint el pudding s’inclou en el banquet nadalenc oficial. Un dels moments més esperats per als seguidors de la monarquia és veure com se serveix aquest dolç, sovint flamant gràcies al brandi encès que es vessa per sobre just abans de portar-lo a la taula.
A més, durant la Segona Guerra Mundial, el rei Jordi VI i la reina Isabel (la Reina Mare) van popularitzar l’ús del Christmas pudding com a mostra de solidaritat amb les tropes i les famílies afectades per la guerra.