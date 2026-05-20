El centre La Xicoia presenta el conte “El viatge de l’Elin al CRAE”, a Andorra

El Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) La Xicoia de la Seu d’Urgell protagonitzarà aquest dijous, 21 de maig, a Andorra la Vella, l’acte públic “Mirades compartides: el dret de l’infant a entendre el seu propi viatge”. I és que l’activitat inclourà la presentació del conte El viatge de l’Elin al CRAE, que ha estat impulsat per aquest servei urgellenc i que compta amb il·lustracions de Sandra Castiñeira.
La vetllada, oberta a tothom, tindrà lloc a les 7 del vespre a la Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra, al Parc Central, i serà dinamitzada per Ferran Castellarnau, director del CRAE La Xicoia i representant a la Seu d’Urgell de la Fundació Persona i Valors. La presentació inicial anirà a càrrec de la delegada de la Generalitat de Catalunya a Andorra, la urgellenca Anna Vives.
Tot seguit tindrà lloc una taula rodona sobre els drets dels infants, en què hi intervindran Jordi Planella, catedràtic de Pedagogia Social i degà dels estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació a la UOC; Joan Badias, cap del CRAE La Gavernera d’Andorra; Laura Boixadera, coordinadora del Servei Socioeducatiu per a Adolescents i Joves d’Andorra; i Núria Martín, coordinadora del CREI andorrà de la Fundació Mercè Fontanilles i la Fundació Resilis. La cloenda de l’acte comptarà amb la intervenció de la ministra d’Afers Socials del Govern d’Andorra, Trini Marín.
Tal com han explicat des del CRAE La Xicoia, la publicació del conte sorgeix de la inquietud tant del centre com de la Fundació Persona i Valors “per a oferir una eina d’acompanyament emocional i educativa a les famílies i a l’equip professional”. D’aquesta manera es vol ajudar els infants “a expressar el que senten i apropar a la societat la vivència d’un CRAE”. Per a participar a la presentació es demana confirmar la inscripció prèviament. Es pot fer al correu infancia@govern.ad.