Les eleccions a la CASS registren un rècord de candidatures

Xifra rècord de candidatures al consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), que es marca l’objectiu de superar la baixa participació de les darreres eleccions. Un augment de l’interès, que com reconeix l’organisme, podria estar motivat pel neguit i la necessitat d’avançar en la reforma de les pensions. Així ho publica aquest dimecres RTVA.
El president del consell d’administració, Marc Galabert, aclareix al mitjà públic que “no cal ser andorrà per a votar a les eleccions. Tampoc cal ser treballador fixe, “els eventuals també poden votar“.
La quinzena de candidatures seran sotmeses a consulta el 17 de juny en el marc d’uns comicis en què 90.000 persones estan cridades a les urnes. El vot per dipòsit s’habilita a la CASS i cada dia a un comú, començant per Ordino, el 8 de juny, i acabant a Escaldes-Engordany, el 16 de juny. Una mateixa persona pot votar en un, dos o en els tres col·legis electorals.
L’única branca que davalla la xifra és la dels assalariats, amb tres menys respecte el 2022. Entre els candidats, hi ha representants del sector de la salut, com Mercè Avellanet; integrants del Cos de Bombers, com el Miquel Àngel Adran i cares conegudes com el president en funcions del sindicat del Sipaag, Salustià Chato.
Per contra, la branca de pensionistes suma quatre aspirants més. Alguns antics representants dels jubilats a l’organisme, com Lluís Ramon Sàmper i l’exdirector de prestacions de la CASS, Ignasi Arbusa.
Segons explica RTVA, a la patronal també li surt competència. La candidatura de la CEA encapçalada per l’expresident de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), Daniel Armengol rivalitzarà contra la del pediatra Manuel Carranza i l’empresari Alejandro Llige.