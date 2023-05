El CCAU tanca la legislatura 2019-2023

Últim ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell a la legislatura 2019-2023 (RàdioSeu)

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha dut a terme el seu últim ple d’aquesta legislatura. La sessió, de caràcter extraordinari, ha incorporat diversos punts; entre ells, modificacions a les ordenances fiscals relatives al Centre de Serveis -l’edifici annex del Consell- i al Centre Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP) ubicat a l’edifici de les Monges, també a la Seu d’Urgell.

Per part de l’equip de govern (Junts i ERC), es va explicar que l’actualització era necessària per a adaptar-se a noves necessitats d’aquests edificis. En el cas del Centre de Serveis, aquest bloc ha d’acollir a curt termini les noves delegacions de dos departaments de la Generalitat (els de Territori i Acció Climàtica), en el marc del desplegament territorial a l’Alt Pirineu anunciat l’any passat pel Govern i que contempla el repartiment d’aquestes seus per totes les capitals de comarca de la regió pirinenca.

Tal com ja havia avançat al darrer ple ordinari el president del Consell, Martí Riera (ERC), l’ens comarcal cooperarà per a fer possible aquesta instal·lació, tot cedint dues plantes de l’edifici annex, si bé han volgut deixar clar a la Generalitat que aquesta cessió d’espai no serà a cost zero i que el Consell ha de poder seguir percebent el cost del lloguer d’aquestes oficines per part de l’executiu català.

Compromís va votar en contra d’aquest punt perquè qüestionen que en el redactat s’hi contempli la possibilitat, si s’escau, de cedir aquest espai de manera gratuïta. Sobre aquesta consulta, Martí Riera va assegurar que l’actual equip de govern no contempla aquesta possibilitat, si bé apunta que és una opció legal que cal incloure a les bases. Una explicació que no va convèncer la portaveu de l’oposició, Carlota Valls, perquè creu que aquesta aprovació pot condicionar el que faci amb l’edifici annex l’equip de govern que sorgeixi de les noves eleccions.

En la mateixa línia, Valls també va rebutjar les modificacions referents al CETAP, en què es fa referència a la facilitació de l’espai per a activitats de projectes universitaris presents a la ciutat, aules de formació i d’altres activitats formatives o relatives al món empresarial. Tot i matisar que estan a favor del projecte d’INEFC Pirineus, des de Compromís consideren que aquest canvi es fa bàsicament per la necessitat d’espai d’aquest centre d’ensenyament superior i que hi voten en contra “per qüestions de forma” d’aquest tràmit.

Sí que s’ha aprovat per unanimitat un canvi al reglament del Telecentre, ubicat justament al CETAP, en què es preveu adaptar el redactat del 2012 a les noves necessitats, com ara la presència d’universitats, les proves de la selectivitat o bé les activitats de l’espai empresarial.

Un altre punt que ha abordat aquest ple ha estat l’actualització de preus dels serveis de menjador escolar, que presta l’empresa pública IAUSA, de cara al curs 2023-2024. Entre altres canvis, el preu per ús esporàdic de 2 hores serà de 7 euros; el d’ús habitual per 2 hores diàries o per a família nombrosa, al voltant dels 6 euros; i per 2 hores i mitja, entre 6,5 i 7 euros.

Per a l’equip de govern, Martí Riera va defensar que aquest nou augment és necessari per a mantenir aquest servei tenint en compte que és deficitari i que el Consell ja hi fa cada any aportacions per a garantir-ne la viabilitat i la qualitat dels àpats. A més a més, Riera ha advertit que de cara a la nova legislatura caldrà afrontar la renovació de cuines i això pot arribar a doblar el dèficit d’aquest servei. Per això, tot i subratllar que els agradaria poder mantenir els preus, considera totalment imprescindible aquesta adaptació per a evitar que el deute esdevingui inassumible.

De la seva part, la portaveu de Junts, Cristina Barbens, va justificar el suport a la mesura per coherència amb el fet de formar part de l’equip de govern, però va assenyalar que de cara a la nova legislatura cal un “debat profund per a mirar d’optimitzar aquest servei” i intentar reduir-ne els costos sense que això repercuteixi en la qualitat. La representant del principal grup comarcal coincideix a dir que el caràcter deficitari del servei fa necessària l’actualització de preus cada curs, però cal cercar d’altres solucions que permetin que el funcionament del menjador escolar sigui més eficient. Barbens també va qüestionar que el Consell hagi de fer aportacions contínuament a un servei que està externalitzat.

Pel que fa a Compromís, Carlota Valls va reiterar la seva crítica als augments de preu que ha mantingut al llarg de tota la legislatura. Valls critica que s’apugi “el màxim possible que permet la llei en un moment de crisi” i creu que els preus s’haurien de congelar. L’equip de govern va respondre que el seu desig seria poder aplicar aquesta mesura, però que amb el dèficit actual d’aquesta prestació és totalment impossible.