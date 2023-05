Petit despreniment de façana al carrer Joan Maragall

Bombers sanejant la part afectada de l’edifici pel despreniment (JSP)

Els veïns i la gent que passava aquesta nit de divendres pel carrer Joan Maragall d’Andorra la Vella han vist com Bombers, Policia i altres serveis estaven treballant per a assegurar la façana d’un edifici que ha tingut un petit despreniment.

Aquest tipus de situacions no són aïllades i, tot sovint, és necessari realitzar aquesta prevenció en detectar-se, en cobertes o façanes d’edificis, desperfectes que poden comportar un risc per als vianants. En el cas d’aquest divendres s’ha procedit a sanejar la part malmesa de l’immoble per a evitar ensurts o danys.