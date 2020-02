Del 22 al 26 de febrer torna el Carnaval d’Encamp, una de les festes més tradicionals de la parròquia que se celebra de forma ininterrompuda des de la dècada dels 50, amb activitats per a tots els públics.

Com marca la tradició, el Carnaval d’Encamp comença el dissabte 22 amb la tradicional penjada del Carnestoltes al migdia, seguit de la ballada de l’Esbart Sant Romà. La desfilada de carrosses i l’espectacle infantil centren la tarda del primer dia de Carnaval, que finalitza a la nit amb un ball i disco mòbil.

Diumenge 23 la despertada general farà llevar els veïns ben d’hora. Activitat que dóna peu a la matança del porc, d’on sortiran les botifarres que es menjarà el poble després de la tradicional representació del Judici dels Contrabandistes, a les quatre de la tarda, a la plaça dels Arínsols. Tot seguit hi haurà un espectacle infantil amb el seu concurs de disfresses, un ball de tarda, i la festa continuarà a partir de les onze del vespre amb la Festa dels anys 80 i 90, el concurs de disfresses d’adults i l’actuació estel·lar de Space Elephants i DJ Moncho.

Dilluns de Carnaval toca descansar i recuperar forces fins a les quatre de la tarda, moment en què se celebra el Ball de l’Ossa, festa declarada Patrimoni Cultural Immaterial d’Andorra, i que sempre dóna pas al repartiment d’allioli i a l’espectacle infantil. A la nit, la festa continua amb un ball, la Fluor Party i la tradicional confitada.

Dimarts 25 és el dia que toca despenjar a Sa Majestat el Carnestoltes, i després del ball de nit, realitzar-li la tradicional Operació, que enguany comptarà amb la col·laboració de Cristina Medina, l’actriu que interpreta el paper de Nines a la sèrie ‘La que se avecina’. La festa acabarà amb una disco mòbil.

El darrer dia del Carnaval d’Encamp, dimecres 26 de febrer, arribarà amb la sardinada popular i la llegida de les darreres voluntats de Sa Majestat el Carnestoltes, que enguany finalitzarà amb un castell de focs de La Pirotècnia.

El Pas de la Casa agafarà el relleu al Carnaval d’Encamp del 28 de febrer a l’1 de març.

Rua de Carnaval de les escoles a Encamp i al Pas de la Casa

Les escoles de la parròquia també se sumen als actes de Carnaval. D’aquesta manera, les escoles d’Encamp realitzaran la tradicional rua, que començarà cap a les deu del matí del divendres i que recorrerà els diferents carrers de la vila, concentrant-se en un primer moment a la plaça dels Arínsols, i que finalitzarà al parc del Prat Gran, amb un esmorzar ofert per Comú d’Encamp.

De la mateixa manera, els escolars del Pas de la Casa, realitzaran la desfilada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes, amenitzada per una batucada, que sortirà a les onze del matí de les escoles i arribarà al carrer Sant Jordi, on enguany, i com a novetat, es procedirà a realitzar la penjada de Sa Majestat el Carnestoltes. Tot seguit s’oferirà un esmorzar als infants.