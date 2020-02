La Universitat d’Andorra (UdA) posa en marxa la iniciativa Aules Obertes, que té per objectiu donar a conèixer la Universitat entre els futurs estudiants i que es puguin familiaritzar amb el funcionament de les seves aules, per tal que tinguin més eines a l’hora de decidir el seu futur. D’aquesta manera, els estudiants de batxillerat de qualsevol dels tres sistemes educatius podran assistir a les classes de diverses assignatures i seminaris de primer curs de les diferents titulacions que s’imparteixen a l’UdA.

El període d’Aules Obertes s’ha fixat entre el 25 de febrer i el 29 de maig del 2020. Coincideix amb la campanya de preinscripcions de l’UdA per al curs 2020-2021, i inclou tres setmanes que, tot i ser vacances escolars, són lectives a la Universitat d’Andorra (la setmana de Carnaval, la segona setmana de Pasqua i la setmana de Pentecosta). Tot i això, les aules estaran obertes qualsevol altre dia que escullin les persones interessades dins dels dos mesos programats.

Dins de l’oferta disponible, els joves poden assistir a diverses assignatures del Diploma Professional Avançat en Administració i finances, del bàtxelor en Administració d’empreses i del bàtxelor en Informàtica, a diferents seminaris del bàtxelor en Ciències de l’educació, i a les sessions pràctiques del bàtxelor en Infermeria que es duen a terme als laboratoris de simulació.

L’assistència a les Aules Obertes és gratuïta però cal completar un formulari d’inscripció en el qual es poden escollir les assignatures o seminaris disponibles i els diferents horaris en què s’imparteixen.

D’altra banda, el període de preinscripcions per al proper curs 2020-2021 s’iniciarà el pròxim 16 de març, i també s’han programat dues sessions informatives dirigides a futurs estudiants per al 2 d’abril i el 4 de juny, ambdues a les 20 hores a la sala d’actes de l’UdA, així com la Diada Universitària, la jornada de portes obertes dirigida als estudiants de batxillerat, que se celebrarà el 19 de maig. També amb la voluntat de donar una millor acollida als estudiants de nou ingrés, s’han organitzat cursos de suport en llengües, matemàtiques i bioquímica per a la primera setmana de setembre, just abans de l’inici del curs.