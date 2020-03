El cap de Govern també s’ha volgut adreçar als infants i ho ha fet a través del Club Piolet amb un missatge amb llenguatge per a nens.

Xavier Espot ha explicat la importància de quedar-se a casa per lluitar contra els coronavirus i guanyar-lo. Els ha dit que tenen l’arma secreta perquè els virus no tenen cames i que si tothom es queda a casa, no es podran transportar i els podrem vèncer.

És per això que insisteix en la importància de romandre a casa per guanyar tots junts.