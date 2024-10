El bus nocturn entre setmana es consolida el primer mes de funcionament amb més de 130 viatges diaris

Autobús nocturn (ATV)

Les línies de bus nocturn entre setmana han donat servei, de mitjana, a 131 viatgers durant el primer mes de funcionament del servei. Així ho ha explicat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, durant la roda de premsa de balanç del servei on ha destacat l’aposta per la mobilitat sostenible i el transport públic. “Hem aconseguit crear la cultura del bus, amb les millores implementades en els últims anys i que demostra l’aposta clara i decidida del Govern per a potenciar aquest servei que ens permet millorar la mobilitat del país, ajudar a l’economia dels nostres ciutadans i avançar en els objectius de reducció d’emissions d’efecte d’hivernacle”, ha destacat.

Entrant al detall de les dades, Forné ha explicat que la línia nocturna entre setmana que té més afluència és la BN2 (45%, 65 validacions diàries) que connecta Andorra la Vella amb Encamp i Canillo, la segueix la BN3 (32%, 39 validacions diàries) que connecta Andorra la Vella amb Ordino i Arinsal i finalment la BN1 (23%, 26 validacions diàries) que enllaça Andorra la Vella amb Sant Julià de Lòria. Si s’analitzen les dades globals del mes de setembre del bus nocturn, tenint en compte també el servei de cap de setmana, el número de validacions arriba fins a les 6.000 totals, el qual suposa una mitjana de 200 viatges per dia.

Les xifres demostren que el servei nocturn entre setmana té demanda, permet fomentar un ús més extens del transport públic i dona resposta al col·lectiu de treballadors vinculat al sector dels serveis i als resultats del procés participatiu sobre el transport i la mobilitat sostenible obtinguts el passat mes de juny.





Triplicat l’ús del transport públic des de 2019

Més enllà de les dades del nou servei de bus nocturn, el secretari d’Estat també ha fet un balanç de les xifres assolides pel servei de transport públic nacional diürn. L’ús de l’autobús s’ha triplicat des del setembre de 2019 i s’ha duplicat des de l’aplicació de la gratuïtat del servei el juliol de 2022. Així, del setembre de 2023 fins al setembre de 2024 s’han realitzat un total de 7.312.314 validacions/viatges. Si es comparen aquestes xifres amb el mateix període de l’any passat, la xifra de validacions s’ha vist incrementada un 19%, un fet que certifica que l’ús del transport públic encara suma adeptes i usuaris.