Esteve i Del Rio entrenen en neu a Suècia i Alemanya i competiran diumenge al Trofeu Sportful de roller

L’esquiadora andorrana de fons, Gina del Rio, a Oberhof (FAE)

L’equip d’esquí de fons ha dedicat els últims dies a entrenar amb neu abans d’una nova cursa, en aquest cas de rollerski, a Feltre (Itàlia), on com cada any es disputa el Trofeu Sportful. La cita serà diumenge. Abans, però, Irineu Esteve ha estat a Noruega i els últims dies a Suècia, al túnel de Torsby, entrenant amb el Team Aker, mentre que Gina del Rio ha esquiat a la instal·lació també indoor d’Oberhof, a Alemanya.

Esteve ha estat les últimes setmanes combinant el treball físic amb el rollerski i l’esquí en neu. Els dies a Noruega amb l’Aker van incidir en la preparació física i roller, mentre que després, amb el desplaçament a Torsby (Suècia) s’ha estat incidint en el treball al túnel de neu amb els esquís.

Per la seva part, a Oberhof (Alemanya), Gina del Rio, que va arribar diumenge passat i marxa aquest divendres, ha estat realitzant una vegada al dia sessions d’esquí al túnel, primer amb tres dies suaus i després amb jornades més intenses. L’objectiu d’aquestes estades, tant per a Esteve com per a Del Rio es tocar neu, familiaritzar-se amb els esquís i tornar a la dinàmica d’entrenament habitual ara que s’acosta l’inici de temporada.





Diumenge, Trofeu Sportful

Ara arriba una nova competició de rollerski per als dos fondistes andorrans. Un any més seran presents al Trofeu Sportful que se celebra a Feltre (Itàlia). Irineu Esteve s’ha imposat en aquesta cursa en cinc ocasions, mentre que Gina del Rio va ser tercera U20 l’any passat, a més de 7a absoluta. Les curses seran diumenge.

Xabier del Val, responsable d’esquí de fons de la FAE: “La Gina i l’Irineu ja han pogut tocar neu, encara que no sigui neu natural. La pretemporada està anant molt bé, sense cap lesió i respectant-nos la salut i els dos han pogut realitzar els entrenaments amb normalitat. La pretemporada de la Gina està seguint la continuació del treball dels últims anys, potser hem augmentat una mica el volum però la manera està sent semblant. L’Irineu està amb el seu equip amb els entrenaments i esperem que tot continuï amb aquesta línia positiva”.