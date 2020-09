Com a mascota, el buldog anglès és un gos de musculatura potent i una fortalesa increïble que, encara que és amant de la llibertat, quan arriba a establir lligams amb els seus propietaris sempre està pendent d’ells, dels seus estats d’ànim i disposat a acompanyar-los.

És cert que el seu aspecte pot resultar un pèl hostil, però la realitat és que és un gos extremadament carinyós, especialment amb els nens, i el seu nivell d’intel·ligència és molt elevat.

Si optem per tenir un buldog anglès com a mascota ens trobarem amb un animal que de cadell es mostrarà ple de vitalitat però malgrat això, es llançarà de sobte al terra per adormir-se tranquil·lament.

Si hem adquirit o adoptat un buldog anglès ja adult ens trobarem un gos amb aire sever i rondinaire, però que ens demostrarà contínuament que necessita la calor humana.

Les cures que hem de dedicar al bulldog anglès comencen per evitar l’exposició a la calor extrema.

Quant al menjar, és un animal amb tendència a engreixar-se, per la qual cosa n’hem de cuidar l’alimentació; a més, en ser molt golafre, si no n’estem pendents, pot arribar a patir patologies circulatòries i dificultats respiratòries.

És important que ens assegurem que fa exercici. No hem de forçar-lo a córrer i cal respectar-ne el ritme de pas, però sí que hem d’estimular-lo a fer passejades diàries.

Font: queridasmascotas.com

Per Tot Sant Cugat