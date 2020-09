La producció de tabac augmenta un 2% durant el 2019 i arriba als 244.584 kg

La producció de tabac al 2019 va ser de 244.584 Kg, amb un increment de la producció respecte al 2018 de 4.668 kg, el que representa un +2,0%. Aquest increment de la producció es concentra majoritàriament a la parròquia de la Massana amb un +9,4% i 3.917 kg més. La resta de parròquies amb increment són: Sant Julià de Lòria amb un +0,8% (+656 kg), Canillo amb un +0,4% (+60 kg) i Encamp amb un +0,3% (+91 kg). Per contra, la única parròquia que ha disminuït la seva producció ha estat Escaldes-Engordany amb un -0,4% (-46 kg).

La distribució per parròquies situa a Sant Julià com a primera productora amb un 33% del total i 80.511 kg, seguida per la Massana amb un 19% i 45.540 kg. En darrer lloc se situa la parròquia d’Escaldes-Engordany amb el 5% de la producció i 11.317 kg.

Evolució de la producció de tabac

La quantitat de tabac produïda creix particularment a partir de mitjans dels 80, superant el mig milió de Kg, i sobretot als anys 90 amb un màxim de producció l’any 1996 i 1997 en què es superaren el milió de kg produïts.

Des de l’any 2000 els nivells de producció de tabac s’han equiparat als nivells dels anys 70 i 80, i a partir del 2007 la producció s’ha situat en uns nivells mínims però estables.

Amb 244.584 Kg, la producció del 2019 manté el nivell de producció dels anys anteriors amb un increment del +2,0% respecte a l’any anterior.