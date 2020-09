L’eficàcia de la frenada

Quan trepitgem el fre ho fem de forma mecànica, sense parar atenció, ni tenir en compte que en una frenada hi intervenen molts factors com les característiques de la carretera, la velocitat del vehicle, la meteorologia, les habilitats del conductor, etc.

En el cas d’una emergència és molt important també el temps que el conductor triga a trepitjar el fre. Segons una prova controlada, es triga en reaccionar unes 0,43 centèsimes de segon.

Però, de tots aquests factors, el que determinarà una frenada més o menys eficient és la velocitat a què circuli el vehicle. I és que, a més velocitat, més metres avançarà el cotxe mentre es frena.

Per exemple:

• Un cotxe que circula a 30 km/h s’aturarà en frenar a aproximadament 5 metres.

• Un cotxe que circula a 60 km/h s’aturarà a aproximadament a 15 metres.

• Un cotxe que circula a 100 km/h s’aturarà a aproximadament a 44 metres.

Aquestes dades demostren que, a igualtat de condicions, duplicar la velocitat augmenta la distància que necessita el vehicle per aturar-se totalment. A més, aquestes distàncies s’han obtingut en les millors condicions de la via, del vehicle i del conductor, però podrien augmentar considerablement en el cas que la via presentés ressalts o humitat, que els pneumàtics i les pastilles de fre del cotxe no estiguessin en bon estat o que el conductor no estigués concentrat durant la conducció.

Per Tot Sant Cugat