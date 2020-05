El 33 estrena la segona temporada de “Tatuats pels Pirineus” amb un viatge per la Cerdanya

Divendres 15 de maig, a les 22.00 al 33, s’estrena la segona temporada de “Tatuats pels Pirineus”, el programa presentat i dirigit per Eva Clausó que en aquesta edició descobreix, a través dels seus habitants, els racons de cinc comarques pirinenques.

El primer dels vuit capítols d’aquesta nova temporada visitarà els pobles de Prullans, Éller, Talltorta, Bellver de Cerdanya i Bolvir.

Tot seguit es reemetrà el primer capítol de la sèrie, on Eva Clausó pasturarà amb en Xesco, un formatger del poble de Bar (Alt Urgell).

En aquesta nova temporada de “Tatuats pels Pirineus”, Eva Clausó, que dirigeix, presenta, realitza i produeix el programa, segueix el seu viatge per la imponent serralada pirinenca. Sota la seva mirada, i amb un format original, dinàmic i pròxim, Clausó acosta als espectadors el territori d’una manera diferent, donant el protagonisme a tots els testimonis que l’acompanyen en aquest recorregut.

La segona temporada està formada per vuit episodis que descobreixen racons de cinc comarques pirinenques: la Cerdanya, la Garrotxa, l’Alt Empordà, el Solsonès i l’Alta Ribagorça. En aquest viatge el fil conductor continuen sent els habitants dels pobles que l’Eva visita. Personatges, sempre carismàtics, que viuen en aquesta serralada i a través dels quals es van descobrint racons i experiències especials, amb el privilegi de conèixer la mirada dels qui estan “Tatuats pels Pirineus”. A cada programa, a més, hi haurà l’actuació d’un artista o grup musical vinculats d’alguna manera als Pirineus.

La Cerdanya, primera part (divendres, a les 22.30)

La segona temporada de “Tatuats pels Pirineus” arrenca amb un capítol on Eva Clausó viatja a la Cerdanya per descobrir amb la Txell, una veïna molt aventurera de Prullans, un secret molt ben guardat de l’església d’aquest poble. A més, dos rucs molt simpàtics, el Torrat i el Kaqui, li ensenyaran que és l’asinoteràpia. L’Eva també visitarà el poble de Talltorta, on hi ha la capella sixtina dels Pirineus, i farà d’Indiana Jones a Bolvir.

Al poble d’Éller l’esperaran la Sara i el Quim, dos fotògrafs professionals que ara fan de pastors. Després anirà de festa a Bellver de Cerdanya amb la Colla Castellera de la Cerdanya i visitarà l’interior de les coves d’Anes. El dia el rematarà llepant-se els dits amb un bon trinxat amb rosta.

Xesco i el seu entorn (divendres, a les 23.00)

En aquest capítol Eva Clausó pasturarà amb en Xesco, un formatger del poble de Bar (Alt Urgell), a qui tothom coneix com l’“home tranquil”. Amb ell descobrirà la passió per aquest ofici i farà ruta fins a Organyà per tastar uns embotits centenaris. A la Seu d’Urgell retrobarà l’essència del mercat de pagès. A Ossera, el poble dels artesans, tastarà el formatge de topí, trobarà l’arbre del pa i percebrà la màgia de viure-hi. El grup musical convidat del programa serà Orquestrina Trama, format per joves vinculats a la música i la cultura tradicional del Pirineu i que fan reviure les melodies amagades entre aquestes muntanyes.