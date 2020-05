Andbank Espanya aconsegueix un benefici rècord de 10,9 milions d’euros, un 38 % més

Andbank Espanya, entitat especialitzada en banca privada, va tancar el 2019 amb un benefici consolidat, sota la normativa IFRS, de 10,9 milions d’euros, un 38 % més que l’any anterior. El volum de negoci del banc a Espanya es va situar en els 10.599 milions d’euros, la qual cosa suposa un creixement del 10 % respecte al tancament del 2019.

El marge ordinari es va incrementar un 26,75 % situant-se en els 67,2 milions d’euros. L’EBITDA va créixer un 42,46 % fins als 19,2 milions d’euros i el benefici consolidat –d’Andbank Espanya i les seves filials- va aconseguir un 38 % més fins als 10,9 milions d’euros a tancament del 2019.

La inversió creditícia de l’entitat va créixer 88 milions d’euros, passant dels 356 milions d’euros als 444 milions, mantenint una ràtio de morositat del 0,2%, molt per sota de la mitjana del sector que, a tancament del 2019, es va situar en el 4,79 %.

Segons Carlos Aso, conseller delegat d’Andbank Espanya, “aquesta és la primera vegada que superem el llindar dels 10.000 milions d’euros en volum de negoci, la qual cosa ens situa en una posició sòlida per a afrontar l’escenari econòmic del 2020, que no hi ha dubte que serà complex”.

Andbank Espanya tenia a final del 2019 una xarxa de 19 centres de banca privada, 129 banquers, 105 agents financers i 60 contractes amb ESIs. El seu model de negoci es basa a oferir un servei integral de gestió patrimonial a través d’especialistes en diversos àmbits: gestió d’inversions i mandats personalitzats, planificació patrimonial i fiscal, M&A, taula de tresoreria o inversions alternatives i ESG.

Més de 600 milions d’euros en inversions alternatives

Una de les claus de l’èxit de la gestió d’Andbank Espanya el 2019 ha estat la seva aposta per proposar als seus clients productes d’inversió alternativa. L’entitat és pionera en plantejar als seus clients oportunitats d’inversió en projectes d’economia real que permeten diversificar les carteres i obtenir rendibilitats de manera descorelacionada amb els mercats.

En aquest sentit, Andbank Espanya té en l’actualitat més de 600 milions d’euros de clients invertits en aquesta mena de productes, entre els quals es troben fons que inverteixen en negocis patrimonialistes –infraestructures, immobiliari o energies renovables- o en altres oportunitats del mercat -fons de venture capital, private equity o operacions del mercat en les quals l’entitat veu valor (ampliacions de capital, sortides al MAB, etc.).