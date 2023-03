El 2023 és l’any del jardí interior

Una dona cuidant plantes d’interior (iStock)

El jardí interior és una tendència que no és nova, ja la vèiem abans de la pandèmia i, amb l’arribada d’aquesta, es va convertir en una gran tendència pels grans avantatges de crear espais més acollidors i saludables en la llar. La tendència per la verdor i la naturalesa, continua vigent aquest 2023. Són tan atractius i versàtils que es poden col·locar gairebé en qualsevol lloc.

Un entorn amb plantes resulta atractiu per a qualsevol persona. A més, és un entorn saludable que promou sensacions de relax i calma. Les plantes aporten oxigen i refresquen la llar en els dies càlids.

També són una forma saludable d’ocupar el temps lliure, perquè cuidar de les plantes, tant a l’interior com l’exterior, és saludable, tant físicament com mentalment.

Hi ha moltes plantes que es poden aprofitar per a crear un jardí interior i que no necessitin massa cures. Així i tot, sempre has de tenir en compte que han de tenir suficient llum natural a través de finestrals.

L’Àloe vera és una planta molt coneguda, i és molt fàcil de cuidar, però necessita força llum natural, així que és perfecta per als racons de la llar on rebi molta llum. Necessita humitat, per la qual cosa podries pensar en un petit jardí interior en l’àrea de bany o en la cuina.

La Monstera deliciosa darrerament ha estat una de les grans protagonistes de les tendències decoratives. És una planta per a crear un ambient de total verdor dins de casa. Necessita ambients càlids i humits, amb llum indirecta. Les seves fulles enormes i d’intens verd, donaran tal bellesa al teu ambient que estaràs encantada amb ella.

La Sansevièria és una planta fàcil de cuidar. Creix amb facilitat i es manté fins i tot en les condicions menys propícies. És resistent i necessita una mica d’aigua i abonament puntualment.

No menys popular, és el bambú. Requereix ombra i que l’ambient sigui fresc. Perquè creixi fort, cal col·locar-lo en una jardinera de vidre, i ha de tenir sempre aigua fins a la meitat de la jardinera.

No oblidem els cactus per a crear el jardí interior perfecte. És important triar aquells que no tenen espines. Són molt decoratius i necessiten poques cures. S’adapten bé a climes càlids i temperats.





Per Decoracion2.com