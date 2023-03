La Seu: Presentació del llibre ‘Triomfador’ i Recital de poesia i piano

Cartell del Primavera de Lletres, a la Seu d’Urgell (Aj. La Seu)

Aquest divendres, a les set de la tarda, es presentarà el llibre ‘Triomfador’ de Joan Jordi Miralles, a la Llibreria El Refugi de la Seu d’Urgell. I, a dos quarts de vuit, se celebrarà a la Biblioteca Sant Agustí un recital de poesia i piano a càrrec d’Enric Khan i Genís Gaya. Són activitats emmarcades en el cicle Primavera de Lletres.

‘Cançons de muntanya’, concert amb textos i música de Palmira Jaquetti

El Primavera de Lletres també proposa per a aquest pròxim diumenge 26 de març el concert ‘Cançons de muntanya. D’excursió amb la Palmira Jaquetti’, amb textos i música de la poetessa, folklorista, compositora, pedagoga i traductora catalana amb arrels a la Seu d’Urgell, coneguda, entre altres coses, per la seva participació a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, així com el seu llibre de poesies L’estel dins la llar.

Aquest espectacle musical per a tota la família tindrà lloc a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell, a les 11 del matí, i anirà a càrrec de la Banda Infantil del Conservatori de Música de Manresa, sota la direcció d’Anna Òrrit, i amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell. L’entrada és gratuïta.





Altres propostes

D’entre altres propostes del Primavera de Lletres 2023 hi destaquen el taller d’ex-libris amb alumnes d’escoles i instituts de la Seu d’Urgell que es portarà a terme el dimarts 18 d’abril al centre cívic L’Escorxador. L’activitat està organitzada a l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, la llibreria El Refugi i el Taller de Creació Tartera.

També el dimarts 18 d’abril, a les vuit del vespre, a la sala la Immaculada hi haurà poesia en viu a càrrec de la rapsode Alba Mascarella, sota el títol ‘Flors’. L’acte està organitzat per l’Àrea d’Igualtat del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell.

Per al dimecres 19 d’abril hi ha preparada la presentació del llibre ‘La Seu d’Urgell 1977-2022. El batec de la ciutat’ de Ricard Lobo i Sastre. L’acte, organitzat per l’Ajuntament urgellenc i Edicions Salòria, tindrà lloc a la sala Sant Domènec, a les set de la tarda.

Una altra proposta és la tercera edició de Llegendària, esdeveniment relacionat amb la festivitat de Sant Jordi que tindrà lloc al carrer dels Canonges el dissabte 22 d’abril, amb presentació de llibres, conta contes, espectacles i animació de carrer, música, tallers, entre altres actes vinculats amb la lectura i el drac de Sant Jordi.

Val a dir que el Primavera de Lletres va celebrar el Dia Mundial de la Poesia el passat dimarts 21 de març amb una lectura en diverses llengües del poema Tant si baixes la vista ver la immunda, de Francesc Vicent Garcia (Rector de Vallfogona).