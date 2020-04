El dia 20 està marcat en gran al calendari dels clubs de la lliga Endesa. Aquell dia es reuniran els representants de tots els clubs en una nova assemblea per prendre una decisió definitiva sobre el futur de la competició.

Aquesta reunió servirà per aclarir si finalment el Bàsquet Club Andorra torna a la competició o se suspèn l’activitat d’una vegada per totes, tal com ha passat amb la lliga italiana.