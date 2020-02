En el Dia europeu del telèfon d’emergències, aquest servei recorda que el 112 és el número d’ús a tot Europa per respondre qualsevol urgència.

Amb tot, a Andorra hi ha més telèfons per atendre les emergències de manera més específica: el 118 per als bombers, el 110 per trucar a la policia, el 116 del SUM o el 181 per l’atenció integral a la dona.