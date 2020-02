Aquest dimecres dia 12 es farà a la Seu d’Urgell una acció col·lectiva als carrers per recollir burilles de cigarreta. La convocatòria, oberta a tothom, serà a partir de les 5 de la tarda i el lloc de trobada serà la font del Passeig, enfront de la plaça de Catalunya.

Els impulsors d’aquesta campanya han explicat que la duen a terme tant per la necessitat d’ajudar a tenir més net l’entorn urbà de la ciutat com, especialment, per conscienciar del risc poc conegut que les restes de cigarreta suposen pel medi ambient. En aquest sentit, recorden que “tot allò que entra a les clavegueres pot acabar al mar”, després de passar pels rius, i que això contribueix encara més al deteriorament del medi tant fluvial com marí.

Per tot plegat, es vol aprofitar també per conscienciar els principals responsables d’aquesta deixalla, els fumadors, perquè abandonin el mal costum de llençar les burilles a terra.

L’activitat és organitzada per la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i els grups de Facebook ‘Ets de la Seu si…’ i ‘Per una Catalunya neta’. Per dur-la a terme fa falta un nombre important de voluntaris, per la qual cosa s’ha fet una crida perquè s’hi sumin el màxim possible de veïns i veïnes.