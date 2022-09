Educar jugant. Fem un titella de dit?

Potser no ho sembla, però, jugant també es pot educar els nostres fills. Hi ha jocs que desperten la seva motivació, en bona part perquè els convida a ser creatius. Inventar-se jocs, gaudir-los plegats és una manera d’ensenyar els infants. A les nostres mans està proporcionar-los-hi les idees tot pensant amb quines coses bones els estem instruint. Amb el joc podem ensenyar-los a ser inclusius, tolerants, simpàtics, divertits, amables…

La proposta per a aquesta setmana és fer un titella tots junts. Un titella de dit per a ser exactes i, un cop el tinguem, podrem jugar plegats fent volar la imaginació i, a la vegada, educar. T’ensenyem, doncs, com fer un patró d’un titella de dit. Ja veuràs el senzill que és!

Necessitarem:

• Feltre de diferents colors

• Regla o cinta per a mesurar

• Cola líquida

• Tisores.

• Retalls de teles

• Llanes de colors

Talla rectangles de feltre d’aproximadament 8 x 9 cm per a fer el cos. Pots canviar la mida segons el personatge i la grandària final del titella que vulguis fer.

Doblega el rectangle per la meitat i enganxa-ho amb cola o silicona, deixant un dels costats més petits obert per a poder ficar el dit; aquest serà el cos de la titella.

El que segueix, és fer els detalls i accessoris. Depenent del personatge, pots tallar un semicercle per a donar forma a la part del davant o deixar-lo recte i enganxar damunt brins de llana per a crear el cabell, o feltre per a fer un barret.

Aquí no hi ha regles, així que tant tu com els teus fills podreu usar tota la vostra creativitat. Pots fer les cares amb cercles de feltre d’un altre color, el cabell amb brins de colors, retalls de tela per a simular la roba, etc. Un cop estiguin les parts llestes, només s’ha d’enganxar cada cosa en el seu lloc.

Finalment, pots donar els acabats finals amb ajuda de retoladors. Podeu dibuixar la cara i fer-li diferents expressions a cada personatge. A partir d’aquí, amb els protagonistes confeccionats, serà l’hora d’inventar-vos les vostres aventures, les vostres històries amb un contingut que contribueixi a la formació dels infants.