La població resident al Principat d’Andorra augmenta i ascendeix a 80.664 persones

En data 31 d’agost del 2022, la població resident al Principat d’Andorra ascendeix a 80.664 persones, el que suposa un augment del +2,2% (+1.750 persones) respecte al 31 d’agost del 2021. Aquest creixement es concentra principalment a les parròquies de la Massana (+362 residents, +3,4%), Andorra la Vella (+358 residents, +1,6%) i Canillo (+310 residents, +6,6%).

Les parròquies que menys han crescut han estat Encamp (+278 residents, +2,4%), Sant Julià de Lòria (+190 residents, +2,0%), Escaldes-Engordany (+174 residents, +1,2%), i Ordino (+78 residents, +1,5%).

Per nacionalitats, l’increment anual mesurat el mes d’agost es concentra en el col·lectiu d’altres nacionalitats, amb un total de +865 persones (+10,0%), seguit de les persones de nacionalitat espanyola, amb un total de +452 persones (+2,3%), de nacionalitat andorrana, amb +438 persones (+1,1%) i de nacionalitat francesa, amb +121 persones (+3,5%).

Les persones amb nacionalitat portuguesa registren un decrement de -126 persones (-1,4%) respecte al mateix mes de l’any anterior.

El 72,4% de la població es concentra en el tram d’entre 15 i 64 anys i la població menor de 15 anys representa el 12,6%, mentre que la població més gran de 64 anys suposa el 15,0% restant.

Pel que fa a la població registrada en els censos comunals a 31 d’agost del 2022 (85.735 persones), hi ha un increment del +2,1% respecte a la població registrada del mateix mes del 2021 (83.946 persones).

Nota: Convé advertir que les dades de població registrada en els comuns estan en procés de revisió contínua, atès que des del març del 2012 el Govern va establir un intercanvi d’informació mensual amb els comuns perquè puguin actualitzar les seves dades censals. Per aquest motiu, les variacions en les dades de població registrada són motivades, entre altres, per depuracions administratives. D’altra banda, cal tenir en compte que les estimacions de població no compten amb un procés de validació dels residents amb nacionalitat andorrana tan complet com el que es pot aplicar amb els residents d’altres nacionalitats.