Títol: Juego de Tronos

Durada: 52 minuts

Gènere: Drama, fantasia

Creació: D.B. Weiss, David Benioff

Intèrprets: Kit Harington, Peter Dinklage, Emilia Clarke

Temporades: 8 Capítols: 73

Sinopsi:

HBO, des de la qualitat que caracteritza la cadena, ens brinda una vegada més una magistral adaptació televisiva de la sèrie de novel·les ‘Cançó de gel i foc’ de l’escriptor nord-americà George R. R. Martin. La versió per a la petita pantalla d’aquesta història comparteix títol amb el primer dels llibres de la saga, ‘Juego de tronos’, i està escrita i produïda per David Benioff (‘Troya’, ‘X-Men Origins: Wolverine’) i D.B. Weiss.

La sèrie ens situa a Invernalia, un dels set regnes del continent de Ponent. Després d’un llarg estiu, Lord Eddard ‘Ned’ Stark (Sean Ben, ‘El senyor dels anell’, ‘Troia’, ‘Equilibrium’), senyor d’Invernalia, és cridat a ocupar el càrrec de Mà del Rei. Es veurà obligat a deixar la seva terra per a unir-se a la cort del rei Robert Baratheon ‘L’Usurpador’ (Mark Addy, ‘Robin Hood’, ‘Els Picapedra a Viva Rock Vegas’), senyor dels Set Regnes, home díscol i en altre temps un gran guerrer.

Aviat, els principis i l’ètica de Ned Stark toparan amb la forma de vida del rei Baratheon, però, fins i tot, més amb la dels Lannister, una de les set famílies més importants del regne de la qual la reina Cersei Lannister (Lena Headey, ‘ 300’) prové. No menys tempestuosa serà la relació amb el seu germà Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau, ‘Black Hawk enderrocat’, El regne del cel’) i el nan Tyrion (Peter Dinklage, ‘Elf’, ‘Les Cròniques de Narnia’).

Immers en aquest món les estacions del qual duren dècades i en què retalls d’una màgia immemorial i oblidada sorgeixen als racons més ombrívols i meravellosos, Ned Stark haurà de bregar amb la traïció, la lleialtat, la compassió i la set de venjança.

Des de la nova posició més propera al rei, ocuparà el lloc ideal per a intentar desentranyar un embull d’intrigues que posarà en perill tant la seva vida com la dels membres de la seva família: la seva dona Catelyn (Michelle Fairley, ‘Harry Potter’) i els seus fills Robb (Richard Madden, ‘Sirens’), Bran (Isaac Hempstead-Wright), Arya (Maisie Williams), Sansa (Sophie Turner) i el bastard Jon Nieve (Kit Harington). Girs dràstics a la trama, èpica, violència, sang i sexe s’ajunten en aquesta superproducció que et deixarà enganxat a la pantalla.