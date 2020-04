El Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior ha creat una nova pàgina web que recull tota la informació per als alumnes i les seves famílies o tutors, així com per als mateixos ensenyants, relativa al curs acadèmic en el marc de la present crisi de la COVID-19. L’objectiu d’aquesta iniciativa és facilitar l’accés a informació vinculada a l’educació en un únic espai en línia, on s’inclouen qüestions com per exemple les eines de treball telemàtic; el Banc de Recursos Educatius, dades referents a l’aplicació B-Resol o preguntes freqüents sobre l’afectació del coronavirus als centres escolars.

En la compareixença d’aquest divendres, el ministre Portaveu, Eric Jover, ha posat en relleu que, a més a més, un dels beneficis d’aquesta nova plataforma digital és que permet l’actualització dels continguts si fos necessari. L’enllaç per accedir a la nova pàgina és el següent: http://www.infoeducacio.ad/.

En cas de tenir dubtes o necessitar informació complementària de l’àmbit educatiu es poden fer arribar les preguntes al telèfon +376 743 300 del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior en horari de 9.00 hores a 14.00 hores o bé a través de l’adreça infoeducació@educand.ad.