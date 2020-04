Al fons de solidaritat del Govern, que inclou els comptes bancaris habilitats i els SMS al 828, aquest divendres s’han assolit 1.635.402 euros. Es destaca la donació de Ski Andorra (50.000 euros), el Club Internacional Andorra (80.000 euros), dels veïns del poble de Ransol (5.432 euros), Automòbil Club d’Andorra (9.640 euros) i Inner Wheel (3.000 euros).

De manera específica, la bossa dels missatges de text amb paraula ‘Ajuda’ al telèfon 828 ha arribat als 23.881 SMS, aportant dos euros cadascun d’ells. És a dir, els SMS ja sumen 47.762 euros.

Totes les donacions es destinen a pal·liar la crisi sanitària de la COVID-19 a Andorra, en específic a la compra de material sanitari, a accions per ajudar als col·lectius de població més vulnerable i per fer front a les despeses derivades del voluntariat. Fes clic en el següent enllaç per consultar les diferents possibilitats per poder fer la teva donació: https://www.govern.ad/fes-el-teu-donatiu.