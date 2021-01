Educació cerca cobrir 18 places de caràcter indefinit de professors i tècnics especialitzats

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, diversos edictes per a la cobertura d’un total de 18 places vacants de caràcter indefinit de professors i tècnics especialitzats. Aquesta aprovació s’emmarca en la voluntat de l’Executiu de dur a terme un procés de consolidació de places amb l’objectiu de reduir el percentatge de places no consolidades.

De fet, l’actual procés públic reprèn l’endegat el febrer del 2020, que en procés d’adjudicació interna de l’Administració ja ha permès adjudicar 5 places de les 24 totals licitades –la plaça de tècnic especialitzat en l’àmbit de la psicopedagogia s’ha retirat del concurs–. Així, la convocatòria d’edictes actuals permeten obrir les 18 places encara vacants.

Específicament, el ministeri d’Educació i Ensenyament Superior proposa distribuir les 18 places vacants per cobrir de la següent manera: pel que fa al Departament d’Escola Andorrana i Formació Andorrana: 4 places de professor de tecnologia, 5 de professor de castellà, 3 de professor de matemàtiques, 2 de professor de filosofia i 2 de professor de francès; per al Departament d’Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Humans: 2 places per a tècnics especialitzats en l’àmbit de l’educació social.

Els interessats en cobrir aquestes places han de tenir la nacionalitat andorrana o bé tenir la nacionalitat espanyola, francesa o portuguesa i tenir la condició de treballador públic indefinit, i exercir una activitat al si del sector públic andorrà. A més, i segons cada plaça licitada, s’han de complir altres requisits específics.

Les persones que vulguin presentar-se al concurs han de lliurar una sol·licitud al Servei de Tràmits fent referència a la plaça en concret, acompanyat d’un currículum actualitzat i títols acreditatius fins al 27 de gener 2021.