Els monitors d’esquí d’Arinsal diuen estar “molt tristos i dolguts” amb l’empresa

Els monitors d’esquí del sector d’Arinsal de Vallnord han emès un comunicat en el que asseguren estar “molt tristos i dolguts” per la situació en la que es troben.

En aquest sentit, afirmen que no han rebut “cap informació oficial, email o whatsapp” per informar-los que “no podrien treballar aquesta temporada i que no pensen obrir l’estació d’esquí d’Arinsal”. Així, asseguren que “estem molt xocats per la falta d’informació“.

En el comunicat s’informa que alguns han pogut firmar el contracte de treball durant el desembre, però d’altres no han tingut l’oportunitat. En aquest punt, assenyalen que s’ha afavorit la signatura de contractes de temporers, comunitaris o extra-comunitaris, que tenien un precontracte. I “els que hem firmat el contracte, igual hem de demanar ajudes, no ens donaran feina”, s’afirma en el comunicat, en el que s’aclareix que “no tenim res en contra dels temporers que venen de fora i que són amics nostres, però han començat a treballar a Pal a través de Snowplus”. Així, aquests estan donats d’alta a la CASS “i si cal cobraran l’ERTO”.

Els monitors lamenten que, en el seu cas, han hagut de “portar un certificat al Govern per demanar ajudes, i no sabem avui en dia si cobrarem aquestes ajudes i si tindrem cobertura social”. “Estem molt dolorits”, afirma la nota en la que també asseguren que “volem treballar”.

“Estem indignats per la falta de respecte d’EMAP pels monitors del país”, ja que alguns porten dècades donant servei, i posen l’exemple d’ENSISA, que “han respectat l’ordre de prioritat de la llista per antiguitat i han posat els altres monitors en ERTO”. “Segur que EMAP hauria pogut fer el mateix”, conclou el comunicat.