Educació adquireix 50 kits de videoconferència per a retransmetre les classes en aules amb confinament

El ministeri d’Educació i Ensenyament Superior ha adquirit una cinquantena de “kits de videoconferència”, a través de l’Àrea de Desenvolupament Tecnològic Educatiu, per facilitar la retransmissió de les classes per videoconferència als alumnes que es puguin trobar en confinament domiciliari. Es tracta d’uns paquets composats per una tauleta digital, un trípode i un router mòbil 4G que proporciona connectivitat a internet. Les tauletes s’han equipat amb programari específic de treball amb vídeo i videoconferència.

Així, s’han adquirit un total de 50 kits –20 dels quals amb connectivitat 4G– que es distribuiran a les escoles en modalitat de préstec en funció de les necessitats que tinguin en cada moment els centres. Per a la l’adquisició d’aquests paquets, s’ha comptat amb la participació de la Fundació Julià Reig, amb una col·laboració de 13.000 euros, i amb Andorra Telecom, que ha facilitat les targetes SIM per a la connectivitat.

A banda, des del ministeri d’Educació també s’han preparat manuals ràpids d’ús per als docents i se’ls acompanyarà en la posada en marxa dels dispositius amb una línia específica d’atenció i ajuda.