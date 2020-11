La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell estrena nou logotip en el seu 25è aniversari

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell estrena nou logotip tot coincidint amb la celebració del seu 25è aniversari aquest any 2020.

La nova imatge corporativa de la biblioteca urgellenca està formada per un rombe que s’identifica amb l’escut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. La part superior d’aquesta figura geomètrica representa, en color groc, la silueta de les muntanyes de l’Alt Urgell i del Pirineu. La part inferior d’aquest nou logotip, de color vermell, representa un llibre obert que vol significar que la biblioteca és oberta a tothom i que disposa de tot tipus de documents.

Actes commemoratius

Aquest centre de difusió de cultura en general, i especialment de la cultura de la Seu i comarca, no podrà però celebrar enguany els seus 25 anys de vida causa de la pandèmia de la Covid-19. Conseqüentment, les activitats que hi havia preparades per commemorar aquest 25è aniversari queden ajornades per al pròxim any 2021.