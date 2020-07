Editat el primer mapa guia del Parc Pirinenc de les Tres Nacions

En diversos idiomes

El nou mapa s’ha elaborat en versió bilingüe català/ francès, els idiomes oficials del PP3N. Tanmateix, es preveu editar una altra versió en castellà/anglès, per arribar al màxim nombre de públic. El mapa inclou una breu explicació de cada un dels quatre parcs integrants del parc transfronterer, la seva localització i extensió, i els seus punts més emblemàtics i característiques singulars.

L’objectiu és que el visitant conegui amb aquest mapa guia que és el Parc Pirinenc de les Tres Nacions, quins son els diferents accessos que hi ha per arribar-hi, a quins equipaments pot ampliar la informació, les dades de contacte de cada parc i un recull de fotografies sobre els valors naturals, culturals i paisatgístics essencials que caracteritzen el PP3N.

Una quarantena d’accions previstes

A més del mapa guia que ara ha vist la llum, els quatre parcs naturals de Catalunya, França i Andorra implicats van acordar a finals de desembre de 2019 el full de ruta que haurà de guiar aquest espai transfronterer, amb una quarantena d’accions per implementar al llarg dels propers 4 anys. Entre elles, una app comuna per accedir a la informació i recursos dels 4 parcs, un domini web comú, inventariar els hàbitats i espècies a conservar dins del parc transfronterer, promoure els productes locals de tots els àmbits a fires dins del parc transfronterer i grans ciutats, i establir mecàniques d’intercanvi per a escolars, famílies i professionals entre els parcs integrants, entre altres.

El PP3N va néixer fa poc més d’un any, amb la signatura d’un protocol de col·laboració internacional entre Catalunya, Andorra i França, per crear una marca d’identitat comuna per a la promoció turística i l’impuls d’accions conjuntes en un espai natural que suma més de 428.700 hectàrees i 158 municipis, 15 de catalans, dos d’andorrans i 141 de francesos.