Treball conjunt del Comú d’Andorra la Vella amb les associacions de comerciants per la reactivació

El Comú d’Andorra la Vella ha convocat aquest divendres al migdia les associacions de comerciants de la parròquia per treballar conjuntament amb la voluntat decidida de reactivar econòmicament el comerç de la parròquia. La reunió d’avui ha estat una presa de contacte per establir sinergies entre el sector públic i el privat de la parròquia i impulsar el motor econòmic principal d’Andorra la Vella. La voluntat de les parts és unir esforços i establir una estratègia conjunta per Andorra la Vella, la parròquia comercial del país.

La trobada d’avui ha comptat amb la participació dels cònsols, Conxita Marsol i David Astrié, de la consellera de Desenvolupament Estratègic i comercial i de Projectes Participatius, Meritxell López; del conseller de la minoria, Sergi González; i amb l’assistència de representants de l’Associació de Comerciants de l’Eix Central, de Riberaygua i Travesseres, i de Fener Boulevard. L’objectiu del Comú, que ha estat rebut de bon grat per part del teixit comercial, és establir reunions periòdiques conjuntes amb totes les associacions i comptar també amb sectors que no estan oficialment constituïts i que poden contribuir a enriquir el treball per impulsar el comerç de la parròquia.

Conxita Marsol ha exposat que el Comú continuarà, ara més que mai, donant suport al comerç i ha posat en relleu les accions dutes a termes pel Comú en favor del sector. A banda de l’exoneració durant el període de tancament de les empreses de l’impost de radicació comercial i de les taxes associades, el Comú iniciarà el dilluns 6 de juliol una campanya de promoció turística en televisions espanyoles i franceses i a internet.

Vine i agafa aire és una campanya que presenta Andorra la Vella com una destinació segura i atractiva on recarregar piles després d’aquest segon trimestre incert arreu del món a causa de la COVID-19, que complementa l’acció promocional d’Andorra Turisme. L’espot (publicat al canal de YouTube del Comú) s’adreça als visitants de proximitat (Catalunya, Aragó, Madrid i Occitània) i es podrà veure a partir de dilluns i durant el mes de juliol a Televisió de Catalunya, Aragón TV, Telemadrid, i a la desconnexió regional d’Occitània a France 3 Sud (Midi-Pyrénées i Languedoc-Roussillon), i comptarà amb visualitzacions a les pàgines web d’alguns d’aquests mitjans, així com un reforç publicitari a YouTube per l’àrea del sud de França. La inversió publicitària és d’uns 70.000€.

Els representants del sector comercial, que han coincidit que és el moment d’anar ‘tots a l’una’, han demanat al Comú que mantingui les inversions previstes per afavorir el turisme, com la remodelació de la plaça de la Rotonda, i han aplaudit la proposta de potenciar esdeveniments consolidats com el Poblet de Nadal.