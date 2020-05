Un article publicat per Boston Consulting Group (BCG) afirma que, si hi hagués el mateix nombre de dones i homes emprenedors, el PIB mundial podria créixer entre un 3% i un 6% aproximadament, el que representaria entre 2500 i 5000 bilions de dòlars a l’economia internacional. No obstant això, les dones emprenedores encara necessiten el suport de diversos grups per a materialitzar el seu poder, per exemple, empreses de capital de risc, organitzacions sense ànim de lucre i grans companyies. A més, cal abordar una dificultat que a vegades es passa per alt: la falta de xarxes que orientin i prestin un suport real a les dones emprenedores.

La bretxa de gènere en l’emprenedoria

Per a entendre millor les desigualtats entre homes i dones a l’hora d’emprendre i saber quant s’està avançant cap a la igualtat, BCG va analitzar les dades d’emprenedoria femenina de Global Entrepreneurship Monitor (GEM), tant a nivell regional com en cada país. Aquesta anàlisi va obtenir els següents resultats:

– En totes les regions, el percentatge d’homes en edat de treballar que munten un negoci supera el percentatge corresponent de dones en edat activa en 4-6 punts percentuals.

– Quatre països (Vietnam, Mèxic, Indonèsia i Filipines) suposen l’excepció a la regla anterior: més dones que homes van posar en marxa noves empreses en 2016.

– En el 50% dels 100 països estudiats, la bretxa de gènere en l’activitat emprenedora s’està reduint, amb Turquia, Corea del Sud i Eslovàquia al capdavant dels avanços en aquesta matèria.

– No obstant això, en el 40% dels països, la bretxa de gènere s’està ampliant, sobretot a Suïssa, l’Uruguai i Sud-àfrica.

Encara que les desigualtats en l’activitat emprenedora es produeixen amb un patró bastant homogeni en la majoria dels països, les diferències en l’índex d’èxit dels negocis a llarg termini són més acusades. Per exemple, a Orient Mitjà i el nord d’Àfrica, una empresa fundada per una dona té un 50% menys de probabilitats de continuar funcionant després de tres anys i mig en comparació amb una companyia creada per un home. Per part seva, a Llatinoamèrica, l’índex de “supervivència” dels negocis fundats per dones és 11 punts percentuals més baix. En totes les regions excepte a Amèrica del Nord, les empreses dirigides per dones presenten índexs de “supervivència” més baixos que les companyies en mans d’homes.

Per Tecnonews