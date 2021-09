Doble neteja facial: tot el que has de saber sobre aquesta tendència

Segur que has llegit moltes vegades que la neteja facial és el pas més important per mantenir una bona rutina de cura i fer front als signes de l’edat, aquí ho recordem sempre que tenim oportunitat! I segurament has vist en alguna part la importància de realitzar una doble neteja. Però, què és exactament i en què consisteix? T’ho expliquem tot!

Què és la doble neteja?

Com ja saps, la neteja diària no només és important a l’hora de desmaquillar-te, sinó també per aconseguir eliminar residus, restes de suor i de contaminació. Així aconseguirem que la pell del rostre es vegi saludable, lluminosa, fresca i suau.

Aquesta rutina facial prové dels rituals de bellesa asiàtics, i consisteix a aplicar dos productes diferents per realitzar una neteja facial correcta. Com ja avança el nom d’aquest tipus de neteja, consisteix en dos passos molt senzills que t’ajudaran a deixar la teva pell perfecta.

Pas a pas

1. Eliminar el maquillatge. En primer lloc s’haurà d’utilitzar un producte d’higiene de base aquosa o oliosa per eliminar el maquillatge, l’excés de sèu i els filtres de protecció solar. Normalment acostumen a ser olis desmaquillants, bàlsams o aigües micel·lars, hauràs de triar segons el teu tipus de pell. Sí que és cert que els olis, encara que poden provocar paüra a les persones amb pell mixta o grassa, aconsegueixen penetrar millor en el porus per retirar la brutícia que acostuma a emmagatzemar, i existeixen olis adequats per tots els tipus de pells.

2. Gel netejador. El segon i últim pas té la finalitat de netejar profundament, eliminar les cèl·lules mortes, la pol·lució i la brutícia, i acostumen a tractar-se de gels, sabons exfoliants i mousses netejadores. L’ideal és buscar un netejador amb base aquosa per assegurar la hidratació de la pell, i s’ha de massejar pel rostre durant un minut insistint en la zona T. Després només quedarà aclarir el rostre amb abundant aigua.

Una vegada acabada la rutina, podràs procedir a aplicar els productes, un tònic, i cremes hidratants que utilitzis. Recorda que sense una bona neteja, els productes no tenen una correcta eficàcia. I, encara que aquest tipus de neteja es pot fer al matí i a la nit, sí que és més recomanable fer-la a la nit, per eliminar les impureses que acumulem al llarg del dia.

Beneficis de la doble neteja

Són molts els beneficis que s’aconsegueixen a l’hora d’incorporar aquest tipus d’higiene en la nostra rutina de cura facial, ja que es realitza una neteja molt més profunda evitant que els residus s’acumulin a la pell.

Es minimitza l’aparició de grans i punts negres, i es millora la textura de la pell del rostre. Es combat l’aspecte fatigat i la pell apagada, retornant-li la llum i la vitalitat al rostre. A més, d’aquesta manera prevenim l’acumulació de greix i evitem l’obstrucció dels porus.

Per bellezactiva.com