TÍTOL: El teléfono del viento

GÈNERE: drama

DURADA: 139 min.

CLASSIFICACIÓ: 12 anys

DIRECTOR: Nobuhiro Suwa

INTÈRPRETS: Shoko Ikezu, Serena Motola, Toshiyuki Nishida, Hidetoshi Nishijima, Tomokazu Miura …

SINOPSI:

La Haru, de 17 anys, emprèn un llarg viatge a través del Japó per buscar respostes en una ciutat on, el 2011, el devastador tsunami es va emportar el seu germà i els pares. Aquest viatge la porta, encara turmentada per la pèrdua, des d’Hiroshima a Tòquio, Fukushima i Otsuchi, on una vegada hi va haver casa seva. Pel camí es troba amb altres persones i les històries de les seves pèrdues.