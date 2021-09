Dos gols de Marc Vales enfonsen San Marino i donen a Andorra la quarta victòria en partit oficial

San Marino se suma a la llista de seleccions que han perdut contra Andorra. Macedònia, Hongria i Moldàvia tenen un nou company. I és que el combinat nacional no ha fallat. Tenia una oportunitat única per tornar a guanyar en partit oficial i no ho ha desaprofitat.

Els homes de Koldo Álvarez de Eulate han derrotat els sanmarinesos per 2 a 0 en una nit plujosa en què el públic ha tornat a l’Estadi Nacional (1.400 espectadors). Andorra ha fet la feina, i molt bé, en la primera meitat.

Els andorrans han interpretat a la perfecció que en aquest partit tocava ser protagonista i han anat per la victòria des de l’inici davant una San Marino molt justeta, com indica el seu rànquing, on se situa última d’Europa.

La selecció ha tingut la pilota i ha controlat totalment el joc. Les ocasions s’han acumulat fins que en una falta lateral Marc Vales, de cap, ha obert el marcador. Andorra, molt intensa, s’estava agradant, poc acostumada a tant de domini. I en una altra acció a pilota aturada ha arribat el segon gol, també de Marc Vales, en una rematada acrobàtica de cap. Minut 23 de partit i feina feta. Calia, però, rematar-la perquè quedava molt de temps.

San Marino, tímida i sense esma per lluitar en la primera part, ha reaccionat a la segona. A poc a poc ha anat avançant línies davant una Andorra apagada. El cansament i pensar que diumenge han de jugar a Wembley ha fet que els jugadors baixessin el pistó. San Marino s’ha animat i ha gaudit d’un parell d’ocasions, però no les ha materialitzat.

Al final, 2 a 0, i primers punts en la fase de classificació per al Mundial de Qatar 2022. A l’estadi, tothom ha celebrat la quarta victòria en partit oficial. Una nit més per a recordar.