Disponible al web del Festival del Joc del Pirineu el programa de la 9a edició

La tinenta d’alcaldia, Gemma Tó, en la presentació del programa (Aj. la Seu)

Des d’aquest dilluns ja es pot consultar el programa complet i actualitzat del IX Festival del Joc del Pirineu de la Seu d’Urgell al seu web. Així ho ha anunciat la tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Gemma Tó, i els directors d’aquest certamen Marc Travé i Pablo Giménez, que també han informat de les diverses novetats que inclou aquesta programació.

En aquesta novena edició, el Festival del Joc del Pirineu compta amb el patrocini de PEUSA, empresa urgellenca de subministrament elèctric, i la incorporació del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) que aportarà dues activitats: El gran joc de la sostenibilitat i L’energia en un dia.

També és comptarà, enguany, amb la participació d’INEFC Pirineus amb un projecte europeu de jocs tradicionals.

Una altra novetat destacada és l’aposta que farà aquest any el Festival per a la nova creació amb col·laboració de l’Associació LUDO. Aquesta associació té com a objectiu principal fomentar el desenvolupament i la promoció dels jocs de taula com a expressió cultural, social i educativa.





‘Meeples’ al carrer

Durant els dies de celebració del Festival, un parell d’espais públics de la Seu d’Urgell lluiran, per primera vegada, uns ‘meeples’ (un de groc, de mida mitjana, i un de blau, de mida gran) que s’han construït per a l’ocasió.

Aquests ‘meeples’, que formen part de la imatge del cartell del Festival del Joc del Pirineu, són peces de fusta que representa una persona en un joc de taula. La paraula ‘meeple’ és un terme anglès que procedeix de la unió de ‘my people’.





El Festival

Aquesta novena edició del festival, que tindrà el seu gran cap de setmana del 4 al 6 d’abril, també comptarà a partir del 17 de març amb tardes de jocs per a tots els públics a càrrec d’una vintena d’editorials.

En aquest novè festival hi haurà 20 localitzacions per a jugar; 23 editorials i 63 entitats participants; 12 campionats amb 392 places; la participació de 900 alumnes als tallers escolars; així com 10 restaurants participant als Jocs de Taula, mentre que 52 comerços ho faran al Joc dels Aparadors.

Altres propostes importants d’aquest certamen seran les primeres consultes que es portaran a terme sobre la nova versió del joc ‘Cities’ de Devir, versió Catalunya; les partides del joc ‘Fromage’, d’Asmodee; una partida al joc ‘Viajes por la Tierra Media; i una partida contra la IA, amb ‘Puerto Rico’ .





Un Festival inclusiu

Per segon any consecutiu, el Festival del Joc del Pirineu és un festival per a tothom, és a dir, inclusiu. Per tant, es tornarà a comptar amb una sala amb tots els jocs que hi ha al mercat adaptats per a persones amb discapacitat visual.

A més, el programa disposa de pictogrames que indiquen on són els espais amb majors nivells de sorolls, possibles aglomeracions de gent i nivells intensos de llum.

El festival mantindrà la sala de baixa intensitat d’estímuls i als principals espais del festival es disposarà de kits d’aïllament sensorial.





Inscripcions

A partir de la primera setmana del pròxim mes de març s’obriran les inscripcions al web del festival per a poder participar en les diferents partides que hi tindran lloc al llarg del cap de setmana del 4 al 6 d’abril.