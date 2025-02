Jocs en català: “8 tresors”

Coberta del joc “8 tresors” (Gencat.cat)

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “8 tresors”.

Aquest és un joc de taula, de rol, que situa el jugador en un oceà imaginari. L’objectiu és buscar tresors amagats, enfrontar-se a perills i descobrir el món marí. Hi poden prendre part de 2 a 5 jugadors i està recomanat a partir dels 6 anys. El fabricant de “8 tresors” és GDM Games.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística