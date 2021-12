Diferències bàsiqeus entre l’Esclerosi Múltiple (EM) i L’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA)

L’Esclerosi Múltiple (EM) i L’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) són dues malalties neurodegeneratives i afecten el sistema nerviós, no obstant això són moltes també les diferències que les separen. Mentre que en l’ELA, la malaltia afecta directament a les cèl·lules nervioses del cervell i a la medul·la espinal, en l’Esclerosi, el que es produeix és un deteriorament de la Mielina, que és la part que protegeix les cèl·lules i facilita la seva connexió.

Els trets que caracteritzen a cadascuna d’elles, són principalment aquestes:

– Col·lectiu més afectat: Si bé ningú està exempt, aquestes malalties com moltes altres, solen seguir uns patrons o tendències.: l’ELA, afecta majoritàriament a homes, l’EM, curiosament, a dones. També l’edat en què generalment es detecta, canvia. Entre els 20 i els 40 anys l’Esclerosi Múltiple, mentre que l’Amiotròfica, entre els 40 i els 70 anys.

– Tractament: És un gran factor diferenciador. En l’ELA a penes existeix tractament, per això la medicació que s’administra sol anar enfocada a alleujar els símptomes que es pateixen. En el cas de l’Esclerosi Múltiple sí que n’hi ha diferents alternatives terapèutiques que ajuden a retardar la seva evolució i fins i tot a estabilitzar-la.

– Esperança de vida: en aquest cas de nou l’ELA s’emporta la pitjor part. Des de la seva detecció, l’esperança (mitjana) de vida se situa entre els 2 i els 5 anys, encara que tot dependrà de l’individu, donant-se casos de pacients que han pogut viure fins a deu anys. En l’Esclerosi Múltiple, l’esperança de vida pot arribar a ser la mateixa que la d’una persona totalment sana.

– Símptomes. Els primers símptomes que apareixen solen ser bastant similars: malaptesa, rigidesa en la musculatura, fatiga o dificultats de mobilitat. No obstant això a mesura que va avançant la malaltia, van diferenciant-se en un o altre cas. Mentre que en l’esclerosi múltiple els símptomes poden ser diversos: pèrdua de visió, dolors musculars, etc. en el cas de l’ELA tan sols hi ha símptomes motors.

– Avançament de la malaltia: en l’ELA és sempre progressiva i mortal; en l’Esclerosi Múltiple es cursen brots que en el 85% dels casos són remitents.

Finalment, i parlant de les persones afectades, podem dir que a Espanya actualment hi ha unes 3.000 persones diagnosticades d’ELA, arribant fins les 50.000 en el cas de l’Esclerosi Múltiple.