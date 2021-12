Aprovat el reglament de les especialitats del Cos de Duana

El Consell de Ministres ha aprovat el Reglament de les especialitats que desenvolupen els membres del Cos de Duana. El text té per objecte regular les especialitats que poden desenvolupar els membres del cos, la seva classificació i les condicions per accedir-hi i per mantenir-les, la retribució i les especificitats en matèria de sistemes de compensació. Així, a partir de les funcions duaneres bàsiques, es defineix com a especialitat un conjunt de tasques de naturalesa homogènia que requereixen per executar-les correctament, atesa la dificultat tècnica que comporten, un nivell superior tant de competències com de formació inicial i continuada de les persones que les han d’efectuar.

El reglament aprovat pel Govern defineix 4 nivells diferents amb un catàleg d’especialitats concrets. Pel que fa al nivell 1 es contempla l’agent de control; al nivell 2 es contempla el formador en primers auxilis, l’agent tutor, l’auditor/certificador d’OEA i aquells destinats al seguiment del Conveni marc de l’OMS per al control del tabac i al seguiment del Conveni sobre comerç internacional d’espècies de fauna i flora salvatges amenaçades (CITES); en el nivell 3 hi pertanyen els agents experts en codificació de mercaderies, en el valor a la Duana, en les regles d’origen, i el monitor de tir i en tècniques d’intervenció. Finalment, al nivell 4 hi ha contemplat l’agent membre de la Unitat de Lluita contra el Frau i el guia caní.

Tal com recull el text, l’accés als nivells d’especialitat queda subjecte al compliment dels requisits i de les condicions que s’estableixin en les bases de les convocatòries que es publiquin a aquest efecte, i s’assignen d’acord amb l’avaluació dels mèrits i dels resultats de les proves que es determinin en cada convocatòria. Així, els membres del Cos de Duana als quals s’hagi reconegut un nivell d’especialitat han de respectar els períodes de permanència mínima establerts.