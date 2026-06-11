Detingut el responsable d’una empresa de transports en el marc d’una comissió rogatòria contra el tràfic de drogues

La Policia va detenir, dimarts a Escaldes-Engordany, el responsable d’una empresa de transports, un home de 37 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i d’un delicte contra l’ordre públic per pertinença a banda organitzada. L’arrest es va efectuar en el marc d’una operació judicial internacional que s’ha coordinat amb la Guàrdia Civil, el Grup d’Estupefaents de la Secció d’Investigació de la Gendarmerie nationale a Bordeus i l’OFAST, l’Oficina Antidroga francesa.
La investigació es va iniciar a finals del passat mes de desembre arran que s’activés una comissió rogatòria internacional després que la Gendarmerie i la Guàrdia Civil interceptessin, l’agost del 2025 a la zona de Bordeus, un camió provinent d’Espanya que transportava 1.300 kg de cocaïna.
A partir de la detenció del conductor, es va descobrir que el responsable de l’empresa de transports, detingut aquest dimarts, seria qui organitzava la distribució de la droga i, per tant, estava vinculat a una xarxa organitzada de tràfic d’estupefaents a escala internacional. L’home residia a Andorra i des del Principat hauria organitzat la logística de l’empresa, que té seu a Espanya. Els estupefaents es transportaven des de la Península cap a altres països europeus sense passar per Andorra.
Després d’una intensa investigació dels especialistes de l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal en cooperació amb els experts dels cossos i forces de seguretat espanyols i francesos per a comprovar els moviments de l’empresari i la seva relació amb el tràfic de drogues, França va demanar-ne la detenció aquesta setmana a través d’INTERPOL. La justícia francesa també l’acusa d’un delicte contra l’Administració de Justícia per blanqueig.
En l’escorcoll al domicili del detingut, que es va efectuar a última hora del mateix dimarts, es van confiscar dispositius electrònics, rellotges de gamma alta, una targeta vinculada a un compte de criptomonedes i prop de 5.000 euros en efectiu. De manera simultània, la Guàrdia Civil, juntament amb efectius de la Gendarmerie i l’OFAST, va efectuar altres escorcolls a Saragossa en què es van localitzar 3 kg de marihuana, 20.000 euros en efectiu, un altre rellotge de gamma alta, dispositius electrònics i diversa documentació.
La investigació continua oberta i sota secret de sumari.