Detenen una dona presumptament relacionada amb la mort d’una menor d’edat -la seva filla- a Coll de Nargó

Manilles i emissora dels Mossos d’Esquadra (Govern.cat)

Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de la Seu d’Urgell han detingut aquest dissabte una dona de 46 anys presumptament relacionada amb la mort d’una menor localitzada ahir al municipi de Coll de Nargó (Alt Urgell). Divendres es va activar un dispositiu de recerca de la dona i la seva filla menor d’edat, després de rebre denúncia a la comissaria de la Seu de la desaparició d’ambdues. El matí de dissabte es va poder localitzar en el mateix municipi de Coll de Nargó, la dona, i minuts més tard, una menor trobada morta pendent d’identificar, que podria correspondre amb la seva filla denunciada com a desapareguda.

Segons informen els mateixos Mossos d’Esquadra en una breu nota publicada a la pàgina web del Govern català, la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de l’Alt Pirineu i Aran ha obert investigació per a esclarir les circumstàncies de la mort i s’ha decretat secret de les actuacions. Tant la mare com la filla residien a Sant Julià de Lòria i haurien abandonat Andorra en autobús per a dirigir-se a Coll de Nargó.

La denúncia de la desaparició l’hauria fet la mare de la detinguda i, per tant, àvia de la nena trobada morta. Algunes fonts apunten que l’arrestada -la mare de la finada- patia de trastorns mentals.