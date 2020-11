Desena defunció per coronavirus a la Seu en l’actual segona onada de la pandèmia

La Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell ha notificat aquest dimecres una nova defunció per coronavirus, la desena que es produeix al centre mèdic urgellenc des de l’inici, el mes d’agost, de l’actual segona onada de la pandèmia.

Pel que fa a l’actualització de dades, a l’Hospital de la Seu ara hi ha 24 pacients ingressats, dels quals 16 són positius de Covid-19. Si se suma a aquests positius els 106 que estan aïllats a domicili, el nombre total de casos actius a l’Àrea Bàsica de Salut Urgellenca és a data d’avui de 122. Paral·lelament, hi ha 314 contactes directes no positius també confinats, 36 de nous respecte del dia anterior.

Pel que fa al brot intern detectat ara fa dues setmanes al Sant Hospital, que va afectar una trentena de persones entre usuaris i treballadors, actualment resten ingressats 3 pacients i 3 professionals, asimptomàtics o amb símptomes lleus. Ja no hi ha cap empleat confinat per la condició de contacte estret, segons ha informat el director gerent del complex, Francesc Guerra.

A tot plegat, el risc de rebrot ha tornat a pujar lleugerament i se situa a 1.152 punts (+35). De la seva part, la taxa de reproducció del virus és a 1,66 i, per tant, s’allunya novament del límit recomanat d’1, després que la setmana passada va arribar a estar a prop de 0,60.

Al conjunt de l’Alt Urgell, el perill de rebrot és a 835 i la Rho7 a 1,39 (=). Pel que fa a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, ambdós indicatius estan respectivament a 685 i a 1,37; i a Catalunya, amb unes mitjanes de 611 i de 0,88. En aquest sentit, la dada més positiva dels darrers dies és la tendència a la baixa a nivell nacional. Pel costat negatiu, estan augmentant els casos greus i, per tant, els ingressos a les UCI. A més a més, s’ha incrementat el percentatge de proves que donen positiu, que ara és del 13,23% a l’Alt Urgell i del 16,27% a l’Alt Pirineu i Aran.