Anàlisi gratuïta a l’ADN dels gossos amb l’objectiu de sancionar els propietaris incívics

La comissió de treball integrada pels cònsols majors de La Massana i Sant Julià de Lòria, Olga Molné i Josep Majoral, i pels cònsols menors d’Ordino, La Massana i Andorra la Vella, Eva Choy, Eva Sansa i David Astrié, han tancat aquest dimecres una normativa uniforme que aprovarà cadascun dels quatre Comuns en relació a la taxa de tinença de gossos que s’implantarà l’any 2021. La nova figura impositiva, de 25 euros anuals, es crea en paral·lel al projecte d’extracció d’ADN dels animals, que permetrà sancionar els propietaris incívics que no recullin els excrements de la via pública.

Els comuns de sis parròquies (Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria) subvencionaran íntegrament el cost de 28,22 € de cadascuna de les extraccions d’ADN dels animals durant els vuit primers mesos de l’any 2021 -fins al 31 d’agost. Entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de l’any vinent, els propietaris podran realitzar l’anàlisi de l’ADN, que serà obligatori l’any 2022, però hauran de satisfer-ne l’import. La difusió de l’obligació es farà a través d’una campanya de comunicació que es posarà en marxa a principi de l’any vinent i que explicarà l’obligació dels propietaris dels gossos d’analitzar l’ADN dels seus gossos. A partir del 2022 es podrà sancionar els propietaris de gossos que no duguin la medalla que acrediti que estan inscrits al registre.

De manera paral·lela, els comuns d’Ordino, La Massana, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria han acordat implantar l’any 2021 la taxa de tinença de gossos per contribuir a sufragar una part de les despeses que generen, com el manteniment i neteja dels equipaments específics com els pipicans, o bé la reposició dels milions de bosses distribuïts anualment en diferents punts per recollir els excrements. La taxa, que tindrà un preu unificat de 25 euros anuals per animal, es destinarà a potenciar i tenir cura dels serveis destinats als gossos, i s’incorporarà a l’ordinació tributària de cada Comú. Les quatre corporacions han consensuat fer el cobrament de la taxa el darrer trimestre del 2021, tot i que valoraran l’evolució del context social generat per la crisi sanitària.

Els comuns volen deixar clar que la taxa no pretén en cap cas penalitzar conductes incíviques, cosa que s’ha de fer a través de sancions a les persones que no recullin les tifes dels seus animals. Per això la seva posada en marxa coincideix amb el projecte de l’ADN que ajudarà a aquesta finalitat. En relació a l’import, s’ha prioritzat que sigui una taxa ajustada d’uns 2 euros mensuals destinats a sufragar una petita part de les despeses generades a la via pública.

La taxa s’exonerarà als gossos pigall, als animals de les unitats especials i als nuclis zoològics. Els Comuns tampoc no cobraran l’import al primer gos de les persones majors de 65 anys.