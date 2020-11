La Seu d’Urgell instal·la novament menjadores i caixes niu per a ocells en els seus parcs

Avui s’ha iniciat la instal·lació de diverses menjadores i caixes niu al Parc del Segre, al Parc del Valira, al Parc de l’Horta del Valira i al Parc del Cadí de la Seu d’Urgell. En total s’instal·laran 7 menjadores i 8 caixes niu al Parc del Segre i 15 menjadores, i 23 caixes niu al Parc del Valira i Horta del Valira i 3 menjadores al Parc del Cadí.

Les menjadores que s’instal·len són de diferents tipus d’aliment pels ocells (pipes, negrilló, cacauets i de llard) per tal de cobrir la necessitat del màxim d’espècies diferents d’ocells. Les espècies a les que van orientades aquestes menjadores són caderneres, lluers, mallerengues, verdums o pardals.

Les menjadores s’instal·len principalment a la zona de jocs infantils dels parcs, en punts on es facilita l’observació d’ocells. Aquesta acció té un doble objectiu: facilitar punts d’alimentació durant la temporada de tardor-hivern a espècies protegides presents al parc o als voltants, ja que és una època en que escasseja l’aliment, i promoure l’educació ambiental entre la població, ja que facilita l’observació d’ocells. A més, és un recurs pedagògic i científic per a les escoles.

A banda dels ocells també s’han instal·lat menjadores per esquirols, una espècie entranyable present en alguns dels parcs de la ciutat que és fàcil d’observar.

Enguany també al Parc del Cadí

Com a novetat d’enguany està previst ampliar la instal·lació de menjadores a un nou parc urbà, concretament al Parc del Cadí, espai on es col·locaran 3 menjadores noves, una de pipes, una de cacauets i una de negrilló.

L’elecció d’aquest espai s’ha fet per ser un parc emblemàtic situat al bell mig del centre històric de la ciutat, situat just al darrera de la Catedral, i perquè s’ha constatat que malgrat ser un espai més urbà, hi ha força presència d’ocells.

Amb la instal·lació d’aquestes menjadores es vol facilitar que tant urgellencs com turistes puguin observar natura dins de la trama urbana de la Seu, concretament natura ornitològica. Aquesta actuació ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’empresa PEUSA.

Cal dir que a la temporada 2019-2020 es va ampliar el nombre de caixes niu amb un total de 8 i 7 menjadores, material que va ser finançat per l’empresa PEUSA, en col·laboració al projecte ja iniciat per part de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell des de l’any 2013.