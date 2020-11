Descobriment del nou múscul “tensor del vast intermedi” (TVI)

Resulta que aparentment hi ha un múscul entre el vast intermedi i el vast lateral del quàdriceps (la cuixa per davant). Aquest múscul, aparentment nou, (2016) és el tensor del vast intermedi (TVI). La funció d’aquest nou múscul seria principalment tibar l’aponeurosi (el que cobreix al múscul) del vast intermedi del quàdriceps. D’aquesta manera es convertiria en el segon tensor de la cuixa al costat del tensor de la fàscia lata.

L’estudi que va donar amb aquest descobriment va ser l’A newly discovered muscle: The tensor of the vastus intermedius de Grob K i col., on es van examinar 26 cadàvers i van trobar que el TVI era independent a tota la resta dels caps musculars, tenint el seu propi nervi i artèria. Segons l’estudi, aquest ventre muscular estaria innervat pel nervi femoral i irrigat per l’artèria femoral circumflexa lateral.

I és que ja va passar alguna cosa semblant el 2013 quan es va descobrir un nou lligament al genoll, el lligament anterolateral. En fi, que el cos humà continua sorprenent-nos, aquesta vegada amb el descobriment d’un nou múscul. Què ens esperarà properament?

Per Consejosfitness.com