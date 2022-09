Robatori d’ordinadors portàtils a les escoles rurals d’Organyà i Coll de Nargó

Les escoles Miret i Sans, d’Organyà, i Sant Climent, de Coll de Nargó, han estat víctimes de sengles robatoris de material tecnològic just abans de l’inici del curs 2022-2023. El material desaparegut suma un total de 27 ordinadors portàtils.

Segons han explicat els ajuntaments d’ambdós municipis, consultats pel diari Segre, els fets es van produir aquest cap de setmana passat. Tots dos centres formen part de la (ZER) Zona Escolar Rural Narieda. L’assalt més contundent es va produir a Organyà, on els delinqüents es van emportar fins a 22 ordinadors, que l’escola de la vila havia adquirit l’any passat.

A més a més, per a accedir a l’edifici els lladres van rebentar els dos panys de la porta de l’aula on es guardava aquest material, després que prèviament havien trencat la finestra d’un lavabo per a entrar al recinte, segons ha explicat l’alcalde, Celestí Vilà. El robatori no es va descobrir fins aquest dilluns al matí, quan els docents van entrar per a començar el curs.

En el cas de Coll de Nargó, en canvi, els intrusos van ser descoberts gairebé in fraganti, atès que en el moment dels fets es van encendre els llums amb sensor que hi ha a l’entrada i els veïns van avisar la policia. En aquest cas, però, s’investiga si els autors disposaven d’una clau d’accés al centre, perquè a la porta d’accés no s’hi va localitzar “ni una sola rascada”, tal com ha detallat l’alcalde nargoní i també president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Martí Riera.

Els assaltants van aconseguir fugir molt ràpidament del centre i van pujar a un cotxe que ja tenien preparat, amb el qual es van emportar 5 ordinadors, a més d’una càmera de fotos digital.